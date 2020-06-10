Gaziantep'te ailesi 'Evlenemezsin' dedi odada kendini astı

GAZİANTEP'te yaşayan Harun Ö. (17), ailesinin kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermemesi üzerine, kendini iple oturma odasının tavanına asarak yaşamına son verdi.

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İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre; düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi. Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı.

5 kardeşten biriydi

Baba Harun Ö., tarafından cansız bedeni bulunan Harun Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.