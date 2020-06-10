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Türk-Rus ortak devriyesinde bir ilk! Daha önce gidilmemişti

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SURİYE’nin İdlib vilayetinde Türk-Rus askerlerin, M-4 Karayolu'nda 16. ortak devriyesini gerçekleştirdi. 40 kilometrelik bir alanın denetlendiği devriye esnasında daha önce gidilmemiş bir yerleşim yerine kadar ilerlendiği kaydedildi.

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Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden, İdlib’de gerçekleştirilen 16. Rus-Türk ortak devriyesine ilişkin yapılan açıklamada, "Rus-Türk ortak devriyesi ilk defa İdlib vilayetinin Cennaker yerleşim yerine kadar ilerledi, 40 kilometrelik bir alan devriye gezildi" denildi.

Ortak koordinasyon merkezi

Rus ve Türk tarafları arasındaki iletişimin, ortak koordinasyon merkezi üstünden sağlandığı belirtildi.

İHA'lar da izledi

Açıklamada Rus-Türk ortak kara devriyesinin ilerleyişinin Rus Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarıyla izlendiği de kaydedildi.

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