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Ankara'da feci kaza! TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 2 ölü 3 yaralı

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ANKARA Beypazarı'nda TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden Mesut Kaya'nın doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmesi sonrası ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Görüntüde TIR'ın kavşaktan geçen midibüse çarparak, sürüklemesi yer aldı.

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