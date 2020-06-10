Ankara'da feci kaza! TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 2 ölü 3 yaralı
ANKARA Beypazarı'nda TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.Abone ol
Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden Mesut Kaya'nın doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmesi sonrası ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde TIR'ın kavşaktan geçen midibüse çarparak, sürüklemesi yer aldı.
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