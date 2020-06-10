HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Arap Birliği'nden Türkiye için küstah açıklamalar: Endişeliyiz

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Türkiye'nin Libya da dahil olmak üzere Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin artması nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Abone ol

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, "Ankara'nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

Libya'daki son gelişmeler

Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, şu ifadelere yer verdi: Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya'yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire'nin inisiyatifine olumlu yaklaşır.

Libya'da Suriye senaryosunun tekrarlanmasını istemiyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Areda Survey'den bomba anket: Yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da 2 genç kayıp parayı sahibine ulaştırdı sonrası da şaşırttı
Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yasa teklifi Meclis’e sunuldu! 27 Mayıs kararları yok sayılacak
Atalay Demirci'ye hapis cezasının gerekçeli kararı! FETÖ'yle görüşmeyi sürdürmüş
Bankalar konut kredi faizini düşürmemekte ısrar ediyor! İki şube arasındaki farka bakın
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'asker uğurlama töreni' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de soyguncuyu böyle etkisiz hale getirdi o anları anlattı
Ankara'da feci kaza! TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 2 ölü 3 yaralı
Selen Eşdur kimdir yaşı yaş Kuaförüm Sensin Selen evli mi?
Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' aranıyor!
İstanbul'da eylem hazırlığındaki PKK üyesi 4 kişi yakalandı
Olcay Kılavuz kimdir aslen nereli Olcay Kılavuz biyografisi
Yorumlar 3 yorum