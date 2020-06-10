Arap Birliği'nden Türkiye için küstah açıklamalar: Endişeliyiz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Türkiye'nin Libya da dahil olmak üzere Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin artması nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Abone ol

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, "Ankara'nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

Libya'daki son gelişmeler

Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, şu ifadelere yer verdi: Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya'yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire'nin inisiyatifine olumlu yaklaşır.