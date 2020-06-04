Selen Eşdur kimdir yaşı yaş Kuaförüm Sensin Selen evli mi?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yeniden başladı. En iyi saç ve makyajın yarıştığı Kuaförüm Sensin'in dikkat çeken isimlerinden biri de Selen Eşdur oldu. Selen Eşdur instagram pozları ile dikkatx çekiyor. Evli olmayan Selen Eşdur'un Tuğsem adında bir kızı var.

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Show TV'nin haftaiçi hergün yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yenide başladı. Deneyimli sunucu ve oyuncu Gözde Kansu'nun sunduğu yarışmanın jürileri arasında modacı Muammer Ketenci, Adnan Serter ve Sebile Ölmez yer alıyor. Yarışmanın modellerinden biri olan Selen Eşdur ise tavırları ve yorumları ile dikkat çeken isimlerden biri. Peki Selen Eşdu kimdir, kiminle evli kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin'de yeni hafta modellerinden biri olan Selen Eşdur'un Tuğsem adında bir kızı var. Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.