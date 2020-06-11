Bursa'da kadını deodorant şişesiyle taciz edip tecavüz etti

''Vücut hatlarıma baktığını fark ettim'': Derya Y. yaşadıklarını sosyal medyada anlattıktan sonra şikayetçi olmaya karar verdiğine değinerek, “Harun'u ben erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Kendisiyle birlikte oturup içmişliğimiz de yok. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. Onda da vücut hatlarıma baktığını fark ettim. Daha sonra erkek arkadaşımla aramda bazı problemler oldu. Harun da bu konuya müdahil oldu. Amacı erkek arkadaşımın kız kardeşine yaklaşmaktı. Bunun için de benim namusuma, şerefime hakaretlerde bulunmuş. Erkek arkadaşım bunları bana anlattı. Bunun üzerine ben de suç duyurusunda bulundum. 28 Temmuz'da beni uzlaştırmak için bir memur aradı. Başta uzlaşmak istemediğimi söyledim. Daha sonra ikna oldum. Uzlaşma memuru Harun'la iletişime geçince hakkımda delillerin olduğunu güya attığım mesajları delil olarak kullanacağını söylemiş. Halbuki ben hiç mesaj atmadım. Sahte deliller üretiyor diye ben de uzlaşmaktan vazgeçtim.