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La Liga'da heyecan başlıyor

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Korona virüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, yarın oynanacak Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen La Liga'da heyecan seyircisiz olarak yarın başlayacak. La Liga yönetimi, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, maçların süresiz olarak durdurulduğunu belirtmişti. Takımlar, antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başladı.

Lig 28. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftasının açılış maçında TSİ 23.00'te Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona, cumartesi günü deplasmanında Mallorca ile oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar'la mücadele edecek.

Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
La Liga'da 28. haftanın programı şöyle:

Yarın
23.00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma
20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi
15.00 Espanyol - Deportivo
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Real Mallorca - Barcelona

14 Haziran Pazar
15.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
20.30 Real Madrid - Eibar
23.00 Real Sociedad - Osasuna

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