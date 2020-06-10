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Bursa'da çalıştığı inşaattan başına tahta düştü durumu ağır

Demirören Haber Ajansı
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BURSA’da ekmek parası için inşaatta alın teri döken Sezai Aslan'ın başına kalıp tahtası düştü. Talihsiz adam yere yığılırken durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta meydana geldi. 

Sezai Aslan inşaatta çalışırken, 3’ncü kattan başına kalıp tahtası düştü. Aslan, aldığı darbeyle yere yığılırken arkadaşları ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sezai Aslan, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sezai Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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