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THY yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! THY Genel Müdürü açıkladı

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor." açıklaması yaptı.

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Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yurt dışına uçuşların 11 Haziran itibariyle başlayacağını duyurdu ve detaylı bilgilere kurumun web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

AnadoluJet 11 Haziran'da başlıyor

Öte yandan AnadoluJet de yurt dışı uçuşlarına 11 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

AnadoluJet'ten "Yeniden Buluşuyoruz, Yurt Dışı Seferlerine 11 Haziran’dan İtibaren Başlıyoruz!" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz.

Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız! 11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.

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