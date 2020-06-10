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Adıyaman'da suça karışan sevgili çift yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı
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ADIYAMAN'da, sahte bilezik ve küpe satarak kuyumcuları dolandıran iki sevgili, polisin güvenlik kameraları incelemeleriyle Kahramanmaraş'ta yakalandı.

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Adıyaman kent merkezi ile Kahta ilçesinde kuyumculara sahte bilezik ve küpe satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Üzerlerinden de sahte küpe çıktı

Şüphelilerin, güvenlik kamerası kayıtlarından sevgili olan Z.G. ve A.E. olduğunu saptandı. Polis, şüphelilerin Kahramanmaraş'ta olduklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki sevgiliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 sahte küpe ile 7 bin lira para ele geçirildi.

Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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