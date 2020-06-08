1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2020 eğitim yılı 1. sınıf kayıtları

Okulların 2020-2021 eğitim öğretim yılınan 7 Eylül gibi başlaması planlanıyor. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, uyum haftası ne zaman olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...

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Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar 13 Mart'tan beri kapalı. 31 Ağustos'ta devlet okullarında, 15 Ağustos'ta ise özel okullarda telafi eğitimi başlayacak. Peki 2020-2021 eğitim takvimine göre bu sene okullar ne zaman açılacak, bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler...

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.