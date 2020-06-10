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İstanbul'da kadınlara tokat atıp arama yapan 2 bekçi açığa alındı

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Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye 'dur' ihtarı yaptı.

Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.

Açığa alındılar soruşturma başlatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

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