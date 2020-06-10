Malatya'da can pazarı yaşandı ortalık savaş alanına döndü

MALATYA'da, İhsan D.'nin kullandığı otomobil, 1'i kamyonet olmak üzere 3 araca çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken İhsan D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi.

İhsan D. (53), idaresindeki 44 PA 684 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Yılmaz D. (44) yönetimindeki 34 JN 6371 plakalı otomobile çarptı ardından da Ahmet Y.Ş. (32) yönetimindeki 44 ABL 989 otomobil ile Hüseyin Y.'nin (46) kullandığı 44 FT 684 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücünün hayati tehlikesi var

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kazaya sebep olan sürücü İhsan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.