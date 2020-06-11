Rusya'da Marina Balmasheva kocasını boşadı üvey oğlundan hamile kaldı!

''Bir erkek ve bir kadın seks yapıyordu'': Karısının evli oldukları dönemde önceki evliliğinden olan üvey oğlu Vladimir ile cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren adam yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: O gece yatağımda uzanmıştım. Erken sayılabilecek bir saatte uyumuştuk. Marina da yanımda uyuyordu. Bir süre sonra kulağıma gelen seslerle uyandım. Bir erkek ve bir kadın seks yapıyordu. Kısa bir süre dinledim, sesler kesildi ve karım yatağımıza geldi ve yanıma uzandı. O anda Vladimir ile seks yaptıklarını anladım. Neye uğradığımı şaşırmıştım ve o gece ona tek kelime etmedim.