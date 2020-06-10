Adalet Bakanı Gül'den TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla önemli toplantı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Gül, TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini kaydetti.

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Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Barolarla ilgili değişiklik

Bakan Gül, toplantının açılış konuşmasında TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Toplantıya katılan barolar

Toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ barolarının başkanları katıldı.