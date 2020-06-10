HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Colin Kazım'dan çarpıcı açıklamalar: Kelepçelendim ve yere yatırıldım

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Colin Kazım Richards, son dönemde de artan ırkçılık olaylarına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kariyeri boyunca bir çok ırkçılık olayıyla karşılaştığını dile getiren Colin Kazım, Euro 2008'de kelepçelenip yere yatırıldığını söyleyerek nedenini anlattı.

Abone ol

Colin Kazım Richards, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyada başlayan ırkçılık tartışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Bütün hayatım boyunca kötü muameleye maruz kaldım"

Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu ve kökeniyle gurur duyduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi siyahilerin toplumun birçok alanında ayrımcılık yaşadığını vurgulayan Colin Kazım, başından geçen bir olayı şöyle anlattı: 

"EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette
suçlanmadım ya da tutuklanmadım çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım."

"Saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım"

Arsenal altyapısında oynadığı dönemde takım arkadaşlarından ırkçı muameleler gördüğünü kaydeden Colin Kazım, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum" değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta 60'ında ilkokulu 63'ünde ortaokulu bitirdi 67 yaşında şiir kitabı çıkardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar'dan Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına yanıt: O bir dil sürçmesidir
THY yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! THY Genel Müdürü açıkladı
Meclis'te koronavirüs alarmı! Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısının testi poizitif
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! 3 takımdan birine gidecek
Meral Akşener'den 'normale dönüş' tepkisi: Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum
Tekirdağ'da 2 genç kayıp parayı sahibine ulaştırdı sonrası da şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Kovid-19 salgını meydana çıkardı! Kaçak çalıştırılan 423 bin işçi kovuldu
İstanbul'da kadınlara tokat atıp arama yapan 2 bekçi açığa alındı
Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat
Tarım ve Orman Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Malatya'da can pazarı yaşandı ortalık savaş alanına döndü
Kaç aylık çocuklar bu sene okula başlayacak 2020-2021 ilkokul kayıtları
Yorumlar