Sivas'ta 60'ında ilkokulu 63'ünde ortaokulu bitirdi 67 yaşında şiir kitabı çıkardı

"Ben evlendikten sonra çocuklarımın 3'ünü de okuttum"

İçinde çocukluğundan bu zamana kadar okuma yazma hevesi olduğunu belirten Perihan Beyaz, "Köyden kente gelmek için biraz daha bilirkişi olmamız lazımdı. Buraya geldim. Ama içimde hep okuma hevesi vardı. Hep büyük bir memur olmak isterdim. Ayrıca hep kızlar okusun ve akıllı olsunlar istiyorum. Benim okuma imkanım olmadı. Ben evlendikten sonra çocuklarımın 3'ünü de okuttum ve devlete hizmet ediyorlar. Ben ilk şiire başladığımda 19 Mayıs'ta şiir okudum ve çok beğenildi. Böylece şiir yazmaya başladım. Şiirlerim hep vatan şiirleridir. Törenlerde hep şiir okurdum. Baktım şiir okumak ve yazmak güzel oluyor, devam ettim. Kitabımı yazdım. Şiirlerimin gelirini okuyamayan kız çocuklarına bağışlamak için yardım istedim. Şiirleri e-kitap ile yazdım ve internetten satışa başladım. Gelirini Kaymakamlığa vererek kız çocuklarına bağışladım" dedi.