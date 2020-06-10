Kıdem tazminatı fona mı aktarılacak? Kıdemle ilgili çok önemli toplantı

Kıdem tazminatlarına ilişkin 10 gündür bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatının fona aktarılmasını da içeren istihdam paketiyle ilgili işveren ve işçi sendikalarıyla bir araya geldi.

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Kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde. Kulislerde konuşulan bilgilere göre hükümet corona virüsü ile birlikte artan kaynak ihtiyacını gidermek için kıdem tazminatı fonunda revizyona gidiyor. Kıdem tazminatları ile ilgili masada iki formül var.

Kıdem tazminatı şu an her hizmet yılına karşılık 30 günlük ücret üzerinden ödeniyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre masadaki formüllerin detayları şöyle;

Formül 1: 11 gün prim kesilecek

*Gündemdeki birinci formülde 30 günlük kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 günün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörülüyor. Bu formül için 11 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı fonuna prim kesilecek. İşçinin her bir yıllık hizmete karşılık alacağı 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki kurallar çerçevesinde ödenecek, 11 günü ise kıdem tazminatı fonunda birikerek, örneğin 56 yaşında toplu alınabilecek veya emekli aylığı bağlatılacak.

Formül 2: Yüzde 6 prim kesilecek

*İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak.

İşçi sendikaları 30 günlük ücret üzerinden ödenen mevcut kıdem tazminatının aylık yüzde 8.33’e karşılık geldiğini ileri sürüyor. Fona yüzde 6 oranında prim kesilmesi, 21.6 günlük kıdem tazminatına karşılık geliyor. Ancak, ekonomi yönetimi fonda toplanacak primlerin nemalanmasıyla her hizmet yılı için 30 günlük ücrete karşılık gelecek ödemenin mümkün olacağını savunuyor.

ÖLSEM DE İZİN VERMEM Türk-İş Başkanı Ergün Atalay düzenleme üzerinde 10 gündür çalışıldığını belirterek, kıdemle ilgili 3 şartları olduğunu söyleyip onları şöyle açıkladı: *“Birinci şartımız kıdemle ilgili bugüne kadar kazanılmış tüm haklarımız korunmalı. Bu hak hem bugün çalışanlar, hem de gelecekte çalışacak çocuklarımız, torunlarımız için geçerlidir. Buradan zerre taviz beklenmesin. *İkincisi bir yıla 1 ay, yani 30 gün şartından geri adım atmayız. *Üçüncüsü kıdemin oran olarak yüzde 8.33'ten aşağı düşürülmesini kabul edemeyiz. Bu 3 şart yerine getirilmezse biz masada olamayız. Masada olan da o masanın altında kalır. İşçinin kıdemine zarar verecek bir teklifi ben ölsem de kabul etmem. Tek başıma kalsam da kabul etmem.

Ergün Atalay, arayıp kendilerinin de görüşünün alındığını belirterek " Nihayetinde aradılar, görüşümüzü istediler. ‘Biz kıdem tazminatından memnunuz, fon diye bir şey istemiyoruz' diye cevap gönderdim. Ben şahsen milyonlarca çalışanın geleceğini ilgilendiren bu konunun direkt Cumhurbaşkanı ile görüşülmesi taraftarıyım” dedi.