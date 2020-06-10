HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Çorum'da 4 hayvanı telef oldu! Köylüler 'aslan yedi, yavruları da var' iddiasında

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. 

Abone ol

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Dişi olduğunu biliyoruz, yanında...

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çorum'da aslan paniği! Meradaki hayvanları aslanlar mı yedi olay iddialar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a Ayasofya desteği ibadete açılmalı dedi
Bakan Akar'dan Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına yanıt: O bir dil sürçmesidir
THY yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! THY Genel Müdürü açıkladı
Meclis'te koronavirüs alarmı! Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısının testi poizitif
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! 3 takımdan birine gidecek
Meral Akşener'den 'normale dönüş' tepkisi: Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte karne ve diplomaların verileceği tarih
Colin Kazım'dan çarpıcı açıklamalar: Kelepçelendim ve yere yatırıldım
Trabzonsporlu Hakan Yeşil’i Avrupa izliyor
Kovid-19 salgını meydana çıkardı! Kaçak çalıştırılan 423 bin işçi kovuldu
İstanbul'da kadınlara tokat atıp arama yapan 2 bekçi açığa alındı
Caner Çalışır nereli ailesi kimdir Caner Calışır biyografisi kimdir?
Yorumlar