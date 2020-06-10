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Yüksekova'da 2 sokak karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 sokak karantinaya alındı.

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Yüksekova Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güngör Mahallesi'nde bulunan 927 ve 929 numaralı sokakların karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Mahallemizde görülen korona vakalarındaki artış ve bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 927 ve 929 numaralı sokaklar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Haziran 2020 tarihinden geçerli 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Bu sokaklardaki vatandaşlarımızın kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları zorunludur. Yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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