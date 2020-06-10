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Konur Alp kimdir Kuruluş Osman Konur Alp'in kardeşi tarihte kimdir?

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Kuruluş Osman ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin ilgiyle izlenen karakterlerden biri de Konur Alp'e hayat veren Eren Vurdem oldu. Kuruluş Osman’da Konur Alp ile Kongar’ın kardeş oldukları ortaya çıkmıştı. Peki Konur Alp kimdir, tarihte Konur Alp'in kardeşi kimdir?

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Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirirken oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman’da Konur Alp ile Kongar’ın kardeş oldukları ortaya çıkmıştı. Konur Alp, kardeşinin küçükken kardeşinin kaçırıldığını söylemiş daha sonra boynundaki hilalden Kongar’ın kardeşi olduğunu söylemişti. Son bölümde ise Konur Alp’in “Göktuğ sen benim kardeşimsin” demişti. Peki Konur Alp'e hayat veren oyuncu Eren Vurdem kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol ald? 

Konur Alp, büyük bir komutandır. Selçuklu İmparatorluğunun dağılmasından sonra kurulan Türk Beyliklerinden Osmanlı Beyliği’nin cesur komutanlarından biridir. Osman Bey’in en güvendiği komutanlardan biri olan Konur Alp, Bizanslılarla yapılan savaşlarda büyük başarılara imza atmış, Osman Bey’in Osmanlı Devleti’ne giden yolda büyük payı olmuştur.

Orhan Bey’in talimatıyla Adapazarı, Akyazı, Mudurlu, Düzce yakınlarındaki Konrapa’yı Osmanlı topraklarına katmıştır.

Savaş taktiklerini iyi bilen Konur Alp, Gevye, Alp, Suyu Karacebüş hisarlarını fethettikten sonra, Akçakoca ve Abdurrahim Gazi ile birlikte Akova’ya akınlara başlamıştır.

Konur Alp, 1326 Bursa’nın fethi sırasında hayatını kaybetmiştir.

Eren Vurdem Star Tv’de yayınlanan Söz dizisinde Ateş karakteriyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Laz karakteri ile akıllara kazanan oyuncu, şimdi de Kuruluş Osman dizisinde rol alacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldı.

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya’da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nden mezun. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı.

Fox TV’de yayınlanan İnadına Aşk diziş ile asıl yükselişine kavuştu. Bu dizide, Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol alan Vurdem, İnadına Aşk’ta Çınar karakterine hayat veriyordu.

En son, başrolünü Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin paylaştığı Söz dizisinde yer alan Eren Vurdem, burada ise Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırıyordu.

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