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Trabzon'da 22 yaşındaki gencin acı ölümü

Demirören Haber Ajansı
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TRABZON'da Selami Demir (22), ilkel teleferikle çayları taşıdığı sırada elektrik akımına kapıldı. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz genç, hayata veda etti.

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Olay, Of ilçesine bağlı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle bahçeden toplanan çayları taşıyan Selami Demir, bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Demir, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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