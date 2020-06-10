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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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