HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna’da karantinayı ihlal eden Devlet Başkanı Zelenskiy’e para cezası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan ikinci dalga uyarısı: Tablo çok daha ağır olur
Milli Eğitim Bakanlığı karne kararını açıkladı! Sınıf geçme de var
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak
Hazan Hatun tarihte var mı Kuruluş Osman Hazan Hatun kimdir?
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Konur Alp kimdir Kuruluş Osman Konur Alp'in kardeşi tarihte kimdir?
Derin dondurucuda ideal seçim 8 çekmeceli Simfer No-Frost
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir tarihteki yeri Geyhatu ne demek?
Yorumlar