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Fenerbahçe ile Isla'nın yolları resmen ayrıldı

Demirören Haber Ajansı
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Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Bilindiği gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, sonrasında ise ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmamıştı.

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