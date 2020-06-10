Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasında başrol oynayan Bafetimbi Gomis'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

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2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen ve 33 maçta 29 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, kazanılan 21. şampiyonlukta başrol oynamıştı. Sarı kırmızılı ekipte sadece 1 sezon oynamasına rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen Gomis, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olmasına rağmen Galatasaray sevgisini sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gomis'in son paylaşımı ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

"Fener ağlama"

Fransız yıldız, videoyu, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe taraftarının sarı lacivertli ekip ile ilgili sözlerine cevap veren Gomis, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.

Gomis'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi.