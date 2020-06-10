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Meteoroloji'den üç şehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşların sel, ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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