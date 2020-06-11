Arda Turan transferin şifresini verdi topu Terim'e attı

Transferi hakkında konuşan Arda Turan, ''Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım. Fatih hoca ne derse o olur'' ifadelerini kullandı.

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TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, şampiyonluk yarışı, Galatasaray'a transfer durumu ve önemli konular hakkında açıklamalar yaptı.

''Galatasaray'a bir hata yapmadım''

''Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.'' diyen Arda, şu ifadeleri kullandı; Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.

Şampiyonluk yorumu

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, "Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum" dedi.

"Fatih hoca ne derse o olur''

Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı. Ben her yönetici, hoca ve her başkanla saygı ve sevgi çerçevesinde oturup konuşmaya hazırım. Fatih hocanın olduğu yerde benim talebim olamaz. Fatih hoca gel derse geliriz, git derse gideriz." ifadelerini kullandı.