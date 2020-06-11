Neymar'ın başı belada! Homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlaması

Söz konusu ses kaydında bir arkadaşı Neymar'a "Onu öldürmemelisin ama ona bir şey yap" dediği, bir diğer arkadaşının ise kimden bahsettikleri sorulduğunda Neymar'ın "Annemin erkek arkadaşı olacak" dediği ileri sürüldü.