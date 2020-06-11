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Trump'tan 'Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki göstericilerin belediye ve meclis binalarını binasını işgal etmesine, "Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti." ifadesiyle tepki gösterdi ve "kanun ve nizam" çağrısında bulundu. 

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Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen gösterilerde, bir grup göstericinin belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asmasının ardından, Trump olaylara Twitter'dan tepki gösterdi.

"Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım"

Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'a tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin." çağrısında bulundu. 

Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullandı. 

Floyd gösterileri ve "iç terör" tartışmaları

Minneapolis'ta 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta, gözaltına alındığı esnada bir polisin boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti. 

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları olmuş, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti. 

Trump ise olayların ardında, "Antifa ve radikal sol grupların" olduğunu öne sürmüş ve bu grupları "iç teröristler" olarak nitelemişti. 

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