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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı

‘Normalleşme’ sürecinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Üzerimize düşeni yapmazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur" diye konuştu.

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Hafta sonu objektiflere yansıyan ‘mesafesiz’ sosyalleşme fotoğraflarından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yamanel, “En büyük endişem, ülke olarak bugüne kadar yaptığımız her şeyin boşa gidebilecek olmasından." ifadelerini kullandı.

Prof. Yamanel, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hayati önem taşıyor"

Bundan sonra kontrollü bir sosyal hayatımız olacak. Tüm sektörlerde, tüm alanlarda bunu başarıyla sürdürmek en önemli kriter olacak. Global anlamda bağışıklık sağlanana ya da virüsün aşısı bulunana kadar maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak, el hijyenine dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar da kalabalık oluşturmamak hayati önem taşıyor.

"2. dalga kaçınılmaz olur"

Aksi halde 2. dalga kaçınılmaz olur, ki maalesef bunun dünya genelinde örnekleri de mevcut. Eğer üzerimize düşeni yapmazsak, uzun süredir bine sabitlenen ve bir türlü düşmeyen vaka sayılarında artış yaşanabilir. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmezsek devlet yeni önlemler almak zorunda kalabilir.” ifadesini kullandı. 

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