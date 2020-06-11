Doktorun boğazına demir çubuk dayadı! Hak edene yaparım ben
ESENYURT'ta doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay E. isimli genç, emniyetten çıkarılırken "Hakedene yaparım ben." deyip olay açıklamalar yaptı.
İstanbul Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.
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Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti.
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1 saat sonra yakalandı
Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı.
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