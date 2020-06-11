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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1274 kişi öldü

BREZİLYA 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1274 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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