Fed'in faiz kararı sonrası dolarda durum! 11 Haziran dolar ne kadar?

Fed toplantısından faizin yüzde 0-0,25 aralığında devam ettirilmesi kararı çıktı. Dolar/TL'de 11 Haziran'da 6,80 seviyesinin altında işlem görüyor.

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ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 küçülmesi beklenirken bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Dolar/TL yeni güne 6,77 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,70 seviyesinden açıldı.

Fed faiz toplantısı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 0-0,25 bandında tutmasıyla birlikte dünyaya kriz geçene kadar dolar pompalayacağı mesajını tekrar vermiş oldu. Tüm FOMC üyeleri faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri, bu yıl ekonomide yüzde 6,5 küçülme, 2021 yılında yüzde 5,0 büyüme tahmininde buluntular. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.