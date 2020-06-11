Fenerbahçe'de kulübede görev yapacak ekip hazır

Fenerbahçe'de Süper Lig'in kalan 8 haftasında teknik ekip belirlendi. Volkan Demirel, eksik lisansları nedeniyle takıma tribünden eşlik edecekken Mehmet Aurelio, yedek kulübesinde olacak.

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Fenerbahçe’de teknik direktör konusu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yarın yeniden başlayacak ligde; Kayserispor mesaisi öncesi sarı-lacivertlilerin yeni sistemi belli oldu.

Sezon bitene kadar Fenerbahçe’de Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu 3’lüsünün yanında prolisanslı Tahir Karapınar yer alacak. Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız ve kaleci antrenör Marco Knopp ekibi tamamlayacak. 1 Ağustos tarihine kadar düşünülen planlama böyle olacak. 2020-21 sezonuyla altyapı koordinatörlüğüne geçecek Tahir Karapınar, sezon bitene kadar A takıma prolisansı ve deneyimleriyle destek verecek.

Volkan Demirel tribünde kalacak



Fenerbahçe’nin artık sembol isimleri arasındaki Mehmet Aurelio; A ve B lisansı sayesinde yedek kulübesinde olacak. Volkan Demirel eksik lisansları nedeniyle tribünden takip edecek. Sezon sonu futbolu bırakacak kaptan Emre Belözoğlu saha içerisinde takımı yönetecek. Zeki Murat Göle de kulübede hazır bulunacak.

Tahir Karapınar tecrübe kokuyor

Sarı-lacivertlilerde sürpriz bir şekilde göreve getirilen Tahir Karapınar, 2020-21 sezonundan itibaren altyapıda koordinatör olarak yer alacak. 53 yaşındaki futbol adamı kariyerinde genç takımlara ciddi anlamda aşina bir isim. Altay’da 2004-2006 yılları arası genç takımların sorumluluğunu üstlendi. Daha sonraki yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak Ege ve Akdeniz sorumluluğu üstlendi. Bu bölgelerdeki genç takımları ve gelecek vaat eden yıldızları takip etti. Ayrıca yine milli takımlarda genç milli takımlar antrenörlüğü yaptı.