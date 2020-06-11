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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı o anlaşmayı tehlikeli buldu hükümeti uyardı

Habertürk yazarı Kübra Par, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın Yunanistan ve İtalya'nın Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalanmasıyla ilgili hükümete uyarı ve önerilerini köşesinde yazdı.

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Yunanistan ve İtalya Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya hamlesiyle çıldıran Yunanistan'ın bu adımı Türkiye'yi de ilgilendiriyor.

Yeni gelişmeyi Habertürk yazarı Kübra Par, sıcak gelişmeyi geçtimiz günlerde istifa eden emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya sordu. 

Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Yaycı ile konuşan Par, Yaycı'nın değerlendirmelerini köşesine taşıdı.

Arnavutluk ve Libya uyandırılmalı

“Şimdi Türkiye’nin atması gereken çok somut bir adım var” diyor Doç. Dr. Yaycı. Çünkü İtalya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmada Arnavutluk’un ve Libya’nın hakkı yeniyor.

Güneybatı-Kuzeydoğu hattında Arnavutluk’un, Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde ise Libya’nın kazanacağı alanlar gasp ediliyor.

Yani Libya ve Arnavutluk, İtalya ile anlaşma yapsalardı Yunanistan’ın aldığı bazı alanlar onların olacaktı. Dolayısıyla Libya ve Arnavutluk’un bu anlaşmaya itiraz etmesi gerekiyor.

Cihat Yaycı Paşa’nın verdiği bu bilgiler çok kritik. O nezaketi gereği böyle söylemiyor ama ben açık ve net yazayım, Türk Dışişleri Arnavutluk ve Libya’yı bir an önce uyandırmalı!

Mısır, İsrail ve Lübnan kamuoyuna mesaj verilmeli

Hatta bununla da yetinmemeli, Mısır, İsrail ve Lübnan kamuoyuna “Güney Kıbrıs ya da Yunanistan ile değil de Türkiye ile anlaşma yaparsanız daha fazla deniz alanı kazanacaksınız” mesajını hatırlatmalı..."

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