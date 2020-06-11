HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Arap Birliği şaşırttı! Libya'da Serrac hükümetini tanıyoruz Türkiye'nin varlığı meşru

İslam dünyasındaki gelişmelerle ilgili aldığı kararlar genelde tepki çeken Arap Birliği bu kez şaşırttı. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Libya'da yasal meşruiyetin hükümete ait olduğunu ve Türkiye'nin bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını söyledi.

Abone ol

Zeki, Mısır'ın yerel bir televizyon kanalına bağlanarak Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'da "siyasi bir sürece girilmesi gerektiğini" savunan Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükümeti olduğunu" belirtti.

Libya hükümetinin aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Zeki, Almanya'da Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansına ilişkin ise şunları söyledi:

"Orada istenilen ilerleme sağlanamadı, daha sonra taraflardan biri (hükümet) askeri olarak zafer elde etti. Her iki tarafı, barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vakti gelmiştir."

Türkiye'nin varlığı meşru

Televizyon sunucusunun, Türkiye'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerineyse Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı, Suriye'deki varlığından farklıdır. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'deki varlığı Beşşar Esed rejimi ile sağlanan anlaşmanın sonucudur." karşılığını verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fed'in faiz kararı sonrası dolarda durum! 11 Haziran dolar ne kadar?
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı o anlaşmayı tehlikeli buldu hükümeti uyardı
FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon doları aşan yatırım hesabı olduğu belirlendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı
İnanılmaz! 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı
Erdoğan'ın tepkisi sonrası Yunanistan geri adım attı! Türkiye ile sorun istemiyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de kulübede görev yapacak ekip hazır
Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih oldu
Korona sonrası İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?
İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok! İptal edildi
Hazan Hatun tarihte var mı Kuruluş Osman Hazan Hatun kimdir?
Yorumlar 1 yorum