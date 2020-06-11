Nenad Bjelica: Fenerbahçe'den 1 aydır haber yok

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, 1 aydır sarı-lacivertli kulüpten hiç kimse ile konuşmadığını söyledi.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, geleceği hakkında konuştu.

Bjelica, "Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Beş büyük ligden birinde görev almak istiyorum.'' dedi.

''1 aydır haber yok''

Fenerbahçe bunlardan birinde değil ama harika bir kulüp. Ama onlardan 1 aydır haber alamadım. Henüz ortada bir anlaşma yok. Başka teklifler de aldım" dedi.