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Erdoğan olayı duyunca sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olay yaratan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

"Bu nasıl olur"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" deyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi.

'Takip sistemi' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü Nazır İlgin (25), eski sevgilisi hemşire Ceylan G'yi (29) darp etti. Ceylan G. şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine polis harekete geçti ve İlgin'i gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Nazır İlgin adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İlgin serbest kalır kalmaz, önceki gün 21.45 sıralarında Ceylan G'nin yaşadığı sokağa gitti. Ceylan G'yi darp edip, bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan G'yi Nazır İlgin'in elinden kurtardı. Polis, İlgin'i kullandığı bıçakla gözaltına aldı. İlgin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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