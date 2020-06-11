Erdoğan olayı duyunca sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olay yaratan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

"Bu nasıl olur"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" deyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi.

'Takip sistemi' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin bir an önce tamamlanmasını istedi.