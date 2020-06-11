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Galatasaray Samuel Calu'ya formayı takmaya yakın

Transfer çalışmaları süren Galatasaray'ın 22 yaşındaki Samuel Kalu ile görüştüğü yazıldı. Yazılanlar arasında Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'a sıcak baktığı da belirtildi.

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Galatasaray'ın, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Nijerya basını yazdı

Ajansspor'un yer verdiği Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.

Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.

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