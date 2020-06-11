Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim düzenlemesi!
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim sağlayacak düzenleme hazırladı.Abone ol
Koronavirüste normalleşme adımları kapsamında şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılırken bilet fiyatları cep yakmaya başlamıştı.
Harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 oranında indirim sağlayacak düzenlemeyi hazırladı.
Yüzde 30-40 indirim sağlayacak
Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları yüzde 30-40 oranında düşecek.
Bilet fiyatları iki katını aşmıştı
Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatları iki katını aşmıştı. Düzenleme sonrası bilet fiyatları da salgın öncesine geri dönmüş olacak.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çalışma hayatında köklü değişiklik! Yeni emekliliğe iki model geliyor