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TFF'den Şampiyonlar Ligi için UEFA ile flaş anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yürüttüğü yoğun temasların ardından bu yıl ev sahipliği yapacağımız seyircisiz Şampiyonlar Ligi finalinin alınıp seyircili 2021 finalinin İstanbul’a verilmesi konusunda tarafların anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Şampiyonlar Ligi’nde final coşkusu İstanbul’da yine tıklım tıklım dolu tribünlerle yaşanacak. 

Anlaşma sağlandı
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yürüttüğü yoğun temasların ardından bu yıl ev sahipliği yapacağımız seyircisiz Şampiyonlar Ligi finalinin alınıp seyircili 2021 finalinin İstanbul’a verilmesi konusunda taraflar anlaşma sağladı.

Özdemir 'Planlarımız içinde' demişti
Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de ‘Seyircisiz 2020’yi verelim, seyircili 2021’i alalım’ formülünün planları arasında olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “TFF, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’na ciddi bir yatırım yaptı. Amacımız hem mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapmak hem ülke tanıtımına katkı sağlamak hem de Türkiye’de on binlerce misafirimizi ağırlamaktı. Elbette biz finalin seyircili oynanmasını istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu. Yönetimimiz ve tüm profesyonellerimiz bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki dönemde en sağlıklı ve en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum.”

St. Ptersburg'dan İstanbul'a
UEFA Yönetim Kurulu, 17 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrasında normalde St. Petersburg’da yapılması planlanan 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’a verildiğini duyuracak. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek bu yılki finalin yeni adresi de belli olacak.

Yeni şehir Lizbon
Birçok iddia ortaya atılırken yeni şehrin Lizbon olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. 2005’te Liverpool ile Milan arasında tarihine geçen Şampiyonlar Ligi finali organizasyonun düzenlendiği, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenen yüzüyle yine muhteşem bir finale ev sahipliği yapması bekleniyor.

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