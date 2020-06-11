Bartın'da otomobilin çarptığı genç ölüme yürüdü
BARTIN'da tek isteği yolun karşısına geçmek olan Atalay Kalafat (29), otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, 22.30 sıralarında Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi.
Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Kalafat'a çarptı. Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat’ın cenazesi morga kaldırılırken otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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