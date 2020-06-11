HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bartın'da otomobilin çarptığı genç ölüme yürüdü

Demirören Haber Ajansı

BARTIN'da tek isteği yolun karşısına geçmek olan Atalay Kalafat (29), otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, 22.30 sıralarında Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi.

Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Kalafat'a çarptı. Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat’ın cenazesi morga kaldırılırken otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Neymar'ın başı belada! Homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlaması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan olayı duyunca sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Arap Birliği şaşırttı! Libya'da Serrac hükümetini tanıyoruz Türkiye'nin varlığı meşru
Fed'in faiz kararı sonrası dolarda durum! 11 Haziran dolar ne kadar?
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı o anlaşmayı tehlikeli buldu hükümeti uyardı
FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon doları aşan yatırım hesabı olduğu belirlendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den Şampiyonlar Ligi için UEFA ile flaş anlaşma
İspanya'da 6 ay sonra tamamlanan futbol karşılaşması
Fenerbahçe Nenad Bjelica 1+3 yıl söz kesti! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Nenad Bjelica: Fenerbahçe'den 1 aydır haber yok
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1274 kişi öldü
Selen Eşdur kimdir yaşı yaş Kuaförüm Sensin Selen evli mi?
Yorumlar