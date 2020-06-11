DGS ne zaman 2020 DEG başvurusu yapma ekranı TC ile giriş

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı başvuruları 9 Haziran'da başladı. DGS başvurusu işlemleri 17 Haziran'a kadar devam edecek. DGS başvurusu için adaylar ilgili bankalara 130 lira başvuru ücreti ödeyecek. DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos pazar günü yapılacak ve 150 dakika sürecek.

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2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakülteye feçmek için girilen sınav DGS için başvurular 9 Haziran'da başladı ve 17 Haziran'a kadar online başvuru devam edecek. DGS'ye girecek öğrenciler bu sene sınav ücreti olarak 130 lira ödeyecek. DGS sınavı ise 9 Ağustos pazar günü yapılacak. DGS için geç başvuru ücreti ise 195 lira olacak. DGS sınavı 150 dakika sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecekler. İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken her şey….

2020 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre 2020 yılı için belirlenen sınav ücreti 130 TL oldu. Adaylar ücreti kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ödeyebilirler.

Hangi bankalara ödeme yapılacak?

-Akbank Şubeleri, ATM ve İnternet Bankacılığı ( KKTC hariç) -Albaraka Türk Katılım Bankası Tüm Şubeleri ATM ve İnternet Bankacılığı (KKTC hariç) -Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç) -Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve İnternet Bankacılığı (KKTC hariç) -Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler -ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC hariç) -Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC hariç) -Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) -ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar buradaki alandan başvurularını gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

9 Haziran 2020 Salı günü başlayan başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba günü sona erecek. Sınav ise 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak.

Süreçle ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir