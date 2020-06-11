Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu yıl kişiyi 480 ısırdı 15 kişiyi öldürdü

Sağlık Bakanlığı, kene vakalarında bu yıl hızlı bir artış olduğuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı. 10 Haziran itibariyle Türkiye'den kene vakalarının sayısının 480'e ulaştığını, 15 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı, 10 Haziran itibarıyla Türkiye'den kene vakalarının sayısının 480'e ulaştığını, 15 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480’e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti" denildi.