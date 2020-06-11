ABD'de son teknoloji füze yanlışlıkla imha edildi! Dünya bu olayı konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir test sırasında deneme aşamasında füze kaza ile imha edildi.

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Kısa süre önce yaşanan bir test kazasında deneme aşamasındaki bir füzenin yanlışlıkla imha edildiği belirtildi.

Aviation Week'e konuşan kaynaklar, taşıyıcı himayesinde yapılan uçuş testi esnasında scramjet (hipersonik yanmalı jet motoru) ile çalışan füzenin taşıyıcı B-52 tipi uçaktan kazara ayrılması sonucu imha edildiğini söyledi.

Haberi veren dergi, söz konusu füzenin ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) ve Hava Kuvvetleri'nin Hipersonik Hava Soluyan Silah Konsepti (HAWC) programı ortaklığında geliştirildiğini kaydetti.

Aviation Week'in konuyla ilgili temasa geçtiği DARPA ise daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Kuruluşun sözcüsü, “Bu uçuş gösterilerinin detayları gizlilik derecesine sahip bilgilerdir” dedi.

Kazada Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nün 419 nolu uçuş testi filosundan bir uçağın yer aldığı düşünülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Scramjetler, motorun ihtiyaç duyduğu oksijeni araçta bulunan bir tanktan almak yerine aracın içinden geçen havadan temin ederek vasıtanın hızını azami seviyeye çıkarabilmesini, böylece tasarımın daha küçük ve daha hızlı olmasını sağlıyor.

"Yük çakıldı"

Dergi ayrıca, uçağın taşıdığı yükün uçuş sırasında B-52'den kazara ayrıldıktan sonra muhtemelen belirlenen test alanı civarında bir yere çakıldığı sonucuna vardı.

İlk uçuşunu 2019'da gerçekleştirmiş olması gereken HAWC programı, başlangıç planının çoktan birkaç ay gerisinde kaldı.

Derginin haberine göre, taşıyıcı himayesinde ve serbest uçuş olarak gerçekleştirilmesi beklenen iki HAWC testinin de 2019 sonuna kadar tamamlanması gerekiyordu ancak belirlenen sürede testlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.