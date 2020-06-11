Bursa'da o isteğini yapmadı göğsünden bıçaklandı

BURSA'da kendisinden 5 TL isteyen E.K.'yı çıkan kavga üzerine manavdan aldığı sopayla döven Müjdat K., E.K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Müjdat K.'nın hayati tehlikesi sürerken E.K.'nın ifadesinde, 'Kendimi koruduğum için pişman değilim' demesi dikkat çekti.

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Olay, dün akşam Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yapan Müjdat K.’nin yanına gelen E.K., yol parası olarak 5 TL istedi.

Cebinden çıkardığı bıçakla..

Müjdat K. ise olumsuz yanıt verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müjdat K., marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.’ya vurmaya başladı. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı, Müjdat K.’nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K., olay yerinden kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alınan Müjdat K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"Kendimi koruduğum için pişman değilim"

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, “Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim” dediği öğrenildi.