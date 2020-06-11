Adana'da göle kayıkla açılıp Fatiha okuyorlar! Bakın sebebi ne

Gören 'Bu adamlar ne yapıyor?' diyor: Erol Salcan sözlerini, "Bu bölgedeki Topalak, Karalarbucağı, Bayramhacılı gibi mahalleler de yıllar önce sular altında kaldı. Su çekildiği zaman ziyaretlerine gidiyorduk ama uzun bir zamandır çekilmedi, biz de gördüğünüz gibi kayıkla açılıyoruz, Fatiha okuyoruz. Uzaktan bakanlar, bilmeyenler, 'Bu adamlar ne yapıyor?' diye şaşırıyor, zaman zaman ne için dua ettiğimizi soruyorlar" diyerek noktaladı.