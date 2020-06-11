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Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?

Veliler koronavirüs tatili nedeniyle özel okullara geçen yıl için verdikleri parayı alıp alamayacağını merak ederken, özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. Özel Okul ücretlerine ortalama yüzde 12 zam yapıldı. En düşük ve en yüksek özel okul ücretleri kaç lira oldu?

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Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'Makul bir artış yapıldı'

"Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak. Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Vergiler, masraflar arttığı için böyle bir sonuca varılıyor."

Özel okul fiyatları ne kadar?

İşte bazı özel okulların zamlı fiyatları;
- Robert Koleji: 167 bin TL
- Hisar Lisesi: 97 bin TL
- Enka: 93 bin TL
- Açı lisesi: 85 bin TL
- En ucuz özel okul fiyatı ise ortalama 15 bin lira.

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