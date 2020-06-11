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Adana'da uyuşturucu kuryelerine otobüste operasyon

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı.

Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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